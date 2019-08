Mercati settimanali in Valle Sabbia e sul lago d'Idro

Alcuni di questi sono considerati di valenza storica, come quello di Gavardo: altri si tramandano comunque da decenni, altri ancora sono un appuntamento irrinunciabile per residenti, turisti e avventori di passaggio dai paesi vicini. Dopo il Garda, la città e l'hinterland, la Valle Camonica e pure la Bassa, anche per la Valle Sabbia e il lago d'Idro abbiamo preparato il calendario completo dei mercati settimanali, come indicato dal Settore Turismo della Provincia di Brescia.

Valle Sabbia

Agnosine: giovedì in Piazzale Pace

Barghe: il secondo e il quarto giovedì in Via Giarrelli

Capovalle: giovedì in Via XXIV Maggio

Gavardo: mercoledì in Piazza Aldo Moro, Via della Ferrovia e Via Schiave

Nuvolento: giovedì in Via Cavour

Nuvolera: mercoledì in Viale Italia

Odolo: martedì in Via Praes

Paitone: lunedì in Via Beschi

Preseglie: mercoledì in Piazza XX Settembre

Roè Volciano: mercoledì (ogni 15 giorni) in Via Garibaldi

Sabbio Chiese: lunedì (ogni 15 giorni) in Via Caduti

Serle: martedì in Piazza Mercato

Treviso Bresciano: sabato in Piazza Mercato

Vestone: lunedì a Nozza e in Piazza Garibaldi

Villanuova sul Clisi: venerdì in Via Donatori di Sangue

Vobarno: venerdì in Via Posta, Via Chiusure, Via Castegnino

Lago d'Idro