I mercati settimanali della Bassa Bresciana

Il Settore Turismo della Provincia di Brescia, che li elenca tutti, li chiama i mercati settimanali della pianura bresciana, in inglese “The Plain”: da Acquafredda a Visano, in ordine alfabetico, tutti gli appuntamenti con le bancarelle di frutta e verdura, abbigliamento e gastronomia, artigianato e altro ancora che ogni settimana si ripetono, da decenni e forse anche più, anche nel più piccolo Comune del Bresciano.

Come già fatto anche per gli altri mercati settimanali della provincia bresciana, dalla Valle Camonica ai laghi alla città e al suo hinterland, di seguito trovate il calendario completo degli appuntamenti della Bassa. Per segnalazioni e aggiornamenti: infopoint.brescia@provincia.brescia.it.

Mercati settimanali della Bassa Bresciana