Storica la valle, storici i suoi mercati: anche in Valle Camonica, ai piedi delle montagne o sulle rive del fiume Oglio, i mercati settimanali sono parte integrante della storia gastronomica e produttiva dei paesi. Ancora oggi non manca l’artigianato, frutta e verdura, formaggi e abbigliamento: di seguito il calendario completo, a cura del Settore Turismo della Provincia di Brescia. Tra i tanti si segnalano i mercati di Borno, Breno e Cedegolo, considerati di “rilevanza storica”. Per segnalazioni e aggiornamenti: infopoint.brescia@provincia.brescia.it.

Mercati settimanali in Valle Camonica