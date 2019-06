Test d'ingresso a Medicina: aumentano i posti disponibili, fissate le date

La notizia è stata confermata in questi giorni: dal prossimo anno accademico i posti per le matricole al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia dell'Università di Brescia aumenteranno del 10%, da 209 a 230. E aumenteranno ancora per l'anno accademico 2020/2021, ancora del 10% fino a raggiungere quota 250 posti disponibili.

Il corso di laurea in Medicina e Chirurgia è una laurea magistrale a ciclo unico, delle durata di sei anni per un totale di 360 crediti: di questi, almeno 60 dovranno essere acquisiti in attività formative volte alla maturazione di specifiche capacità professionali. Il corso è organizzato in 12 semestri e 36 corsi integrati. Per quanto riguarda gli ambiti occupazionali, i laureati in Medicina e Chirurgia svolgono l'attività di medico-chirurgo nei vari ruoli e ambiti professionali clinici, sanitari e bio-medici. La laurea magistrale in Medicina e Chirurgia è inoltre requisito per l'accesso alle Scuole di specializzazione dell'area medica. Ulteriori informazioni sulla pagina web dedicata di UniBs.

Test d'ingresso a Medicina e Chirugia

A margine della (buona) notizia sull'incremento dei posti disponibili al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, sono state rese note anche le date e le modalità d'iscrizione per il test d'ingresso: è bene ricordare, infatti, che il corso di laurea è ovviamente a numero chiuso. La prova di ammissione a Medicina e Chirurgia è stata programmata per il 3 settembre prossimo al Centro Fiera di Via Caprera a Brescia: come ogni anno, al test sono attesi circa 1300 ragazzi.

Come iscriversi

Le iscrizioni al test d'ingresso saranno aperte da mercoledì 3 luglio fino alle ore 15 di giovedì 15 luglio, da effettuarsi obbligatoriamente online. Tutte le informazioni sono disponibili nella sezione dedicata del sito web dell'Università degli Studi di Brescia. Per iscriversi è necessario registrarsi sul portale di Universitaly, e poi successivamente anche sul portale di UniBs: è previsto un pagamento di 50 euro come contributo con il test (da saldare con la modalità PagoPA).

I contenuti della prova

La prova di ammissione consiste nella soluzione di 60 quesiti, che presentano cinque opzioni di risposta: 12 quesiti di cultura generale; 10 di ragionamento logico; 18 di biologia; 12 di chimica; 8 di fisica e matematica. Il programma della prova d'ammissione per l'anno accademico 2019/2020 è consultabile a questo link.

La prova si svolgerà il 3 settembre 2019 (alle ore 11) al Centro Fiera di Via Caprera. I candidati dovranno obbligatoriamente presentarsi alle ore 8.30. L'Università di Brescia, a questo link, mette a disposizione documentazione utile per l'orientamento e il test d'ingresso, dedicata agli studenti con disabilità.

Preparazione al test: i consigli di UniBs