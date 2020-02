Una laurea Honoris Causa alla ricercatrice bresciana Emiliana Brocchi

Una laurea Honoris Causa in Medicina veterinaria “per lo straordinario contributo che ha saputo dare con la sua attività di ricerca nel campo dell'immunologia e virologia veterinaria, aprendo orizzonti tutt'ora fertili nella diagnostica e nel controllo delle malattie degli animali”: sono queste le motivazioni del prestigioso riconoscimento conferito dal rettore dell'Università di Torino, Stefano Geuna, alla biologa e ricercatrice bresciana Emiliana Brocchi.

La dottoressa Brocchi è stata premiata insieme a Uriel Dan Kitron, e insieme a lui protagonista di una doppia lectio magistralis sul tema della medicina veterinaria: “L'onore di ricevere questo riconoscimento dell'Ateneo di Torino è così grande – ha detto Brocchi inaugurando la sua lezione – è così grande che ancora mi domando se questo stia davvero capitando a me, e soprattutto se sarò all'altezza del suo valore”.

“Con questa lectio – prosegue Brocchi – spero di trasmettere agli studenti l'entusiasmo e la passione per le loro future attività. Ma prima di iniziare desidero ringraziare anche tutti i presenti per la calorosa partecipazione: tra loro ci sono volti amici e colleghi di lunga data con i quali sono state costruite preziose collaborazioni nel riconoscimento reciproco delle rispettive professionalità e competenze, condividendo successi e talvolta sconfitte nella nostra attività di ricerca”.

La carriera di Emiliana Brocchi

Nata a Brescia si laurea in scienze biologiche nel 1977 a Parma. Nel 1981 Ottiene la Specializzazione in Microbiologia ed il Diploma in Zooprofilassi presso la Scuola per la Ricerca Scientifica, Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Brescia. Borsista presso l’Istituto di Microbiologia della Facoltà di Medicina di Parma e, successivamente presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna.

Dal 1982 è inquadrata come biologo presso la stessa struttura e dal 1988 diviene Responsabile di Struttura Complessa. Dirige il reparto Biotecnologie ed il Centro Nazionale di Referenza per Malattie Vescicolari. Ha ricoperto nel periodo 2004 – 2008 l’incarico di Responsabile Dipartimento di Ricerca. Ricopre il ruolo di responsabile dei Centri di Referenza internazionali OIE per Malattia Vescicolare del suino e FAO per Afta. Consulente per OIE in tema di validazione test diagnostici. Dal 2005 è membro del Research Group della Commissione Europea per il controllo dell'Afta (EUFMD Commission). È autrice di 96 lavori scientifici pubblicati su riviste internazionali.

Il Dipartimento di Scienze Veterinarie

Il Dipartimento di Scienze veterinarie dell'Università di Torino affonda le sue radici nel XVIII secolo: la facoltà di Medicina veterinaria di Torino venne fondata nel 1769, la quarta scuola di veterinaria del mondo e la prima in Italia. Dal 1999 la facoltà è stata trasferita nel complesso di Grugliasco, un vero e proprio campus in cui si svolto attività didattiche e di ricerca integrate nel settore agro-veterinario. Il Dipartimento offre, nell'ambito delle Scienze veterinarie, corsi di laurea di primo e secondo livello, dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, master e corsi di educazione continua in medicina.