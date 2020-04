Samsung Smart Learning: didattica a distanza per le scuole bresciane

Teledidattica obbligata almeno fino a maggio (come deliberato nell’ultimo decreto) anche per le scuole bresciane: tutti si sono attrezzati per proseguire con l’attività scolastica, anche se a distanza. Ma per gli insegnanti è in arrivo una bella novità: verrà distribuito in questi giorni a oltre 60mila docenti di tutta Italia, di ogni ordine e grado, il nuovo Samsung Smart Learning Kit, strumento utile per la gestione della didattica a distanza.

Cos’è Samsung Smart Learning

Samsung Smart Learning è stato progettato per ogni scuola, per far vivere agli studenti un momento di socialità e un’esperienza didattica formativa, per supportare gli insegnanti a trovare modalità alternative per fare didattica in questo momento. Il kit per la didattica a distanza di Samsung è una vera e propria guida al distance learning, completa di sezioni dedicate alle varie fasi e all’attività di apprendimento da remoto.

Il kit include sette capitoli diversi, nei quali il docente è accompagnato in un percorso che spiega in maniera semplice e diretta come organizzare le fasi preliminari del distance learning, anche con un piano didattico ad hoc per le lezioni online: quali sono gli strumenti da adottare per gestire al meglio le lezioni frontali e interattive, come organizzare il lavoro dedicato agli esercizi e le interrogazioni e altro ancora.

Come utilizzarlo

La guida si chiude con un capitolo interamente dedicato alla gestione delle attività di smart learning per gli alunni più piccoli e i bambini. Ulteriori informazioni sul progetto sono disponibili sul sito web di Samsung: a questo link è invece possibile scaricare direttamente il Samsung Smart Learning Kit.

