Iscrizioni alla scuola dell'infanzia per l'anno scolastico 2020/2021

E' tempo di scegliere, anche per i genitori bresciani: anzi, in realtà è meglio che la scelta sia già stata fatta. Perché come specificato nella circolare ministeriale, la finestra temporale per presentare domanda d'iscrizione alla scuola dell'infanzia, la materna, è fissata dal 7 al 31 gennaio 2020: in questo caso la procedura è più tradizionale, dunque niente iscrizioni online ma un apposito modulo cartaceo (che potete scaricare a questo link). Per avere un quadro completo, segnaliamo infine a questo link l'elenco completo e aggiornato di tutte le scuole dell'infanzia della provincia, in ordine alfabetico per Comune.

Iscrizioni alla scuola dell'infanzia

Possono iscriversi alla scuola dell’infanzia i bambini con un’età compresa tra i 3 e i 5 anni compiuti entro il 31 dicembre 2020. Inoltre possono iscriversi, su richiesta dei genitori, i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2021.

In caso di domande in eccedenza, hanno la precedenza i bambini che compiono i 3 anni entro il 31 dicembre 2020, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto della scuola prescelta.

L’iscrizione dei bambini che compiono i 3 anni entro il 30 aprile 2021 è subordinata:

alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa

e all’esaurimento di eventuali liste di attesa alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni

alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell’accoglienza

La scelta degli orari

Concludiamo con gli orari della scuola dell’infanzia da specificare all’interno della domanda. Gli orari di funzionamento della scuola dell’infanzia sono, di norma, pari a 40 ore settimanali; su richiesta delle famiglie l’orario può essere ridotto a 25 ore settimanali o elevato fino a 50 ore. Ricordiamo, infine, che la scuola comunicherà per iscritto agli interessati, l’eventuale mancato accoglimento della domanda, al fine di consentire l'iscrizione in un’altra scuola. E' possibile presentare una sola domanda d'iscrizione.

