Esame di maturità 2019: le commissioni d'esame in provincia di Brescia

Sono state finalmente rese note, e pubblicate anche sul sito web ufficiale del Ministero, le commissioni d'esame (interne ed esterne) per gli esami di Stato o di maturità in scena anche nel Bresciano nelle prossime settimane, quando manca ormai poco alla fine della scuola (e all'inizio del conto alla rovescia, per i maturandi). Tra esami di terza media e di maturità superiore sono più di 21mila gli studenti chiamati a tornare sui banchi anche dopo l'ultima campanella: sono 12mila e 500 gli studenti delle medie e circa 9mila e 300 gli studenti delle superiori, di cui meno di 300 privatisti.

L'esame di Stato

L’esame di Stato, che si svolge al termine del primo e del secondo ciclo di istruzione, è un traguardo fondamentale del percorso scolastico dello studente ed è finalizzato a valutare le competenze acquisite dagli studenti al termine del ciclo. Per sostenere l’esame di Stato lo studente deve essere preventivamente ammesso con una decisione assunta dal consiglio di classe nello scrutinio finale dell’ultima classe del percorso di studi.

L'esame di Stato del secondo ciclo, quello della scuola superiore, prevede due prove scritte e un colloquio orale: le prove scritte sono due, la prima comune a tutti gli indirizzi di studi, la seconda invece specifica per l'indirizzo frequentato.

Commissioni d'esame: come cercarle

Le commissioni d'esame per la scuola superiore si dividono in interne ed esterne: le prime sono composte da docenti della stessa scuola in cui lo studente svolgerà l'esame, le seconde invece da insegnanti in arrivo da altri istituti della provincia. Come ogni anno, in una logica di trasparenza, il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato online gli elenchi completi dei docenti che compongono le varie commissioni.

Per visualizzare le commissioni d'esame anche in provincia basta raggiungere l'apposita sezione del sito web del Ministero, a questo link: una volta selezionata la provincia di competenza, per proseguire è necessario scegliere il percorso (liceo, istituto tecnico, istituto professionale) e poi infine l'indirizzo (classico, scientifico, economico, tecnologico e così via). Nota bene: i dati delle commissioni sono suscettibili di variazioni a seguito di eventuali sostituzioni.