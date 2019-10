Nuovo corso ITS in Smart Manager dell'enoturismo

Grande novità per l’anno accademico che si è appena aperto presso l’Accademia Symposium a Rodengo Saiano, nella nuova sede ricavata all’interno del Convento Francescano. Nel prossimo mese di novembre prenderà il via il primo corso destinato a formare professionisti nel campo del turismo agroalimentare con particolare focus sul vino. Obiettivo formare specialisti dell’accoglienza, esperti che sappiano raccontare il territorio attraverso la produzione agricola. Il corso fa parte del sistema Its, Istituti tecnici superiori, un percorso di specializzazione tecnica post-diploma: al termine del percorso formativi gli studenti avranno il diploma di Tecnico superiore per il controllo, la valorizzazione e il marketing delle produzioni agroalimentari e dell'agro-turismo, ovvero Smart manager dell'enoturismo e della gestione dei processi in viticoltura ed enologia.

Gli obiettivi del corso

Il corso è stato strutturato raccogliendo i pareri e le esigenze manifestate durante incontri con le istituzioni e le associazioni che operano sul territorio, con particolare attenzione ai consigli pervenuti dal Consorzio Franciacorta. Sono dunque state individuate, sulla base delle esperienze pratiche nella gestione delle aziende che operano sul territorio, le competenze richieste dal mercato, a partire dalle quali si formeranno nuove figure che possano più facilmente trovare collocazione lavorativa nel medesimo territorio o in tutti quei luoghi che condividono valori ed esigenze. In collaborazione con l’Università Cattolica di Piacenza sono state modellate le linee didattiche, così da sviluppare un corso al passo coi tempi, capace innanzitutto di valorizzare e comunicare la tradizione centenaria dell’areale locale. Non solo: la struttura di base fornirà ai partecipanti gli strumenti utili ad allargare gli orizzonti ovunque siano richieste figure professionali equivalenti.

Il percorso di studi

Il percorso di durata biennale vanta un intreccio di partnership di altissima qualità. Parte delle lezioni teoriche saranno sostenute da docenti dell’Università Cattolica di Piacenza di fama internazionale, affiancati al contempo dall’alternarsi di numerosi professionisti provenienti dal mondo aziendale. L’Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino svolgerà due corsi completi che permetteranno ai frequentanti di conseguire il diploma di assaggiatore di secondo livello ONAV. La disponibilità di una azienda didattica vitivinicola permetterà di approfondire le tecniche di viticoltura direttamente sul campo, con docenze svolte da aziende leader nel settore dell’agricoltura 4.0, come ARVAtec, per capire realmente cosa significa innovare in agricoltura. Grazie ai nuovi laboratori di analisi sensoriale ed a quelli di microbiologia dell’Università Cattolica di Piacenza sarà possibile conoscere con metodo scientifico il mondo delle fermentazioni e dell’analisi del prodotto. Numerosi professionisti si alterneranno tra le cattedre di project management, comunicazione digitale, customer care, processi di vendita, storia e cultura del territorio.

Cardine nello svolgersi del corso sarà il tirocinio applicativo in azienda, che si sviluppa per il 50% della durata del percorso. Non mancheranno le lingue straniere e si prevede per ciascun anno un periodo all’estero per l’apprendimento di due lingue straniere. Al termine del biennio si potrà scegliere se applicare quanto imparato affrontando direttamente il mondo del lavoro o se concludere il percorso con l’accesso, attraverso dei crediti formativi, ad una laurea triennale in Scienze Agrarie presso l’Università Cattolica di Piacenza.

Informazioni e iscrizioni

Il termine ultimo per presentare domanda d'iscrizione è fissato per il 20 novembre prossimo: le lezioni prenderanno il via il 30 novembre. Per informazioni è possibile contattare l'Accademia Symposium sul sito web dell'istituto, via mail a info@accademiasymposium.it, telefonicamente allo 030 2384917.