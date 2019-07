Corso gratuito di fotografia per smartphone

Ormai è considerata una vera “arte”, o quasi, inaugurata in origine dai primi supporti di casa Apple, da qui il termine “iPhonografia”: ad oggi, con la tecnologia che nei casi estremi offre smartphone attrezzati con fotocamere da 48 megapixel, scattare foto con il proprio cellulare può diventare un lavoro da professionisti. Ecco perché bisogna saperci fare.

Dei corsi di fotografia di Brescia e provincia ne abbiamo già parlato: ma partirà dal 27 luglio, e poi per tutta l'estate, la nuova (e inedita) iniziativa di Avs/3Store, che per rispondere alle domande sempre più frequenti dei clienti ha deciso di offrire a tutti un corso gratuito di fotografia ritagliato su misura per telefonini e smartphone di ultima generazione.

I dettagli del corso

L’iniziativa – nata dalla partnership con diverse realtà bresciane - sarà completamente gratuita e continuerà fino al 31 agosto. Ogni sera, dalle 18.30 alle 20.30, negli spazi 3Store del centro commerciale Auchan di Mazzano verrà offerto ai presenti l’“aperitivo tecnologico”: un drink secondo tradizione bresciana, ma anche consigli pratici e assistenza per sfruttare al meglio le potenzialità del proprio smartphone, con la presenza di hostess specializzate nei sistemi Ios e Android.

Inoltre a tutti i presenti verrà regalato un corso fotografico che permetterà di apprendere i segreti per trasformare il cellulare in un una potente macchina fotografica, partendo dalle regole base (come pulire l’obiettivo, come inquadrare i soggetti etc) per arrivare alle funzionalità più avanzate. Infine i presenti potranno ricevere buoni sconto e altre promozioni dai partner dell’iniziativa.

"Strumenti dalle grandi potenzialità"

“I cellulari di ultima generazione – spiega Giorgio Odracci, promotore dell'iniziativa – sono strumenti con grandi potenzialità, ma tutti noi, nella nostra pratica quotidiana, sfruttiamo soltanto una piccola parte delle loro caratteristiche. In molti ci hanno chiesto di colmare questo gap: ecco perché, in collaborazione con 3, abbiamo deciso di dar vita a questa iniziativa”.