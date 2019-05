Marketing, dal verbo inglese “to market” e dal suo gerundio “marketing”: grossolanamente tradotto, fare mercato. E' una parola che ormai si usa da più di mezzo secolo, anche in Italia: una celebre definizione risale infatti al 1967, a cura dell'economista Philip Kotler, secondo cui “il marketing è quel processo sociale e manageriale diretto a soddisfare bisogni ed esigenze attraverso processi di creazione e scambio di prodotti e valori”. E ancora, il marketing viene definito anche come “la scienza di individuare, creare e fornire valore per soddisfare le esigenze di un mercato di riferimento, realizzando un profitto”.

Definizione chiara ma da economista: ragionando a basso profilo si può semplificare il concetto di marketing con la parola “promozione”, riferita dunque a un prodotto ma anche a un servizio, a un territorio, al turismo, perché noi anche a noi stessi. Lo studio del marketing è oggetto ovviamente di corsi universitari e di lauree dedicate. Sono tantissime poi le aziende che richiedono specifiche conoscenze nel settore.

Iscriversi a un corso di marketing

Ecco perché anche a livello individuale è possibile approfittare delle tante offerte di corsi di marketing presenti anche a Brescia e provincia. Spesso sono le stesse aziende a mandare i propri dipendenti o professionisti sui “banchi di scuola” per corsi di aggiornamento o di approfondimento. In altri casi, come detto, la conoscenza del marketing diventa invece un pre-requisito a un eventuale assunzione. Al marketing delle “cose” si sovrappone spesso il marketing delle “idee”: insomma tutto è marketing, e non poteva che essere così in una società dove tutto è merce, anche la forza lavoro.

Corsi di marketing a Brescia

Come già anticipato, sono tantissimi i corsi di marketing proposti da aziende, agenzie di formazioni, scuole pubbliche o private, e tanto altro ancora. Ne abbiamo selezionati alcuni, direttamente dal portale specializzato di Emagister.it.