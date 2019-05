Corsi di fotografia a Brescia

Nessuno ha la pretesa di diventare un novello Robert Capa, o Steve McCurry solo per citare due “mostri sacri” della fotografia mondiale: ma sia in ambito lavorativo che ludico, nel tempo della diffusione inarrestabile degli “Igers” o “Instagrammers” dir si voglia, un buon corso di fotografia può essere la soluzione ideale per concludere il meritato salto di qualità che ogni fotografo principiante sogna di fare, prima o poi.

La fotografia

Una storia che comincia da lontano. Nei secoli dei secoli, più o meno: gli studi sulla fotografia (letteralmente “scrittura di luce”) sono fatti risalire tra il XVIII e il XIX secolo, e Thomas Wedgwood e Joseph Nicéphore Niépce sono considerati i “padri” del genere. Anche nel XX secolo per lungo tempo la fotografia è rimasta un “lavoro” di nicchia, per pochi eletti, per professionisti: solo nella seconda metà del Novecento si è assistito a un vero e proprio “boom”, grazie alle macchine fotografiche di massa, quelle con il rullino o quelle a stampa immediata come la storica Polaroid. Sul finire del secolo si registra l'arrivo delle macchine fotografiche digitali, la prima grande rivoluzione di settore. Fino a pochi anni fa, quando gli smartphone si sono prepotentemente inseriti nel mercato, proponendo strumenti e accessori da far invidia alle migliori fotocamere.

I fondamenti della fotografia

Una storia gloriosa, dicevamo. Ma oggi davvero alla portata di tutti. Come in tutte le arti, e in tutti i mestieri, anche un buon fotografo deve conoscere i fondamentali della tecnica, gli elementi cioè primari per impostare uno scatto, conoscere il mezzo che si sta utilizzando, la luce e i colori. Nel breve elenco delle “basi” dunque non possono mancare

Il triangolo dell'esposizione: il diaframma, o apertura, il tempo di scatto o di esposizione, l'Iso, acronimo di International Organization of Standard

Modelli e funzionamento delle varie fotocamere in commercio

Funzioni e opzioni base delle moderne fotocamere

Le regole base per imparare a scattare una foto

Le eventuali modifiche di post-produzione

Corsi di fotografia a Brescia

Se la passione vi travolge, e la fame di sapere anche, meglio allora non perdere tempo e cercare subito il corso di fotografia (base, avanzato o professionale che sia) che fa per voi. Tra i tanti, a Brescia segnaliamo ImageAcademy in Corso Giuseppe Garibaldi 16 (telefono 331 4744333), Roberto Ricca Fotografo in Via Privata de Vitalis 26 (telefono 339 7307160), Photo 19 in Via Solferino 23 (telefono 030 42070), Tiziana Arici Fotografa in Via Milano 96 (telefono 335 265366).