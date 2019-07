Corsi di chitarra a Brescia

Classica o moderna, elettrica o acustica: la chitarra è davvero un must della tradizione musicale mondiale. Anche in Italia, e a Brescia: operazione nostalgia, proprio nel periodo estivo, di quelle belle strimpellate in spiaggia, anche di notte, davanti a un falò e in compagnia degli amici. In tanti hanno imparato a suonarla come autodidatti, magari grazie a conoscenti già esperti: altri invece sono passati da corsi e lezioni, altri ancora invece vorrebbero iscriversi a un corso per migliorare la propria tecnica. Accordi e improvvisate, note e spartiti: non è mai troppo tardi per imparare.

La chitarra: classica e non solo

Strumento musicale che non ha bisogno di presentazioni, e che davvero fa parte ormai della storia dell’uomo. Recente e non solo: si dice che il primo antenato della chitarra risalga addirittura a 3500 anni fa. La chitarra classica, quella che tutti conosciamo, venne sperimentata in Francia ancora nel XVIII secolo, ma assume la forma, i colori e i suoni di oggi nell’Ottocento. E’ in quel periodo che viene consacrata in tutto il mondo.

La chitarra è uno strumento cordofono con un’ampia cassa di risonanza. Si compone di due parti principali: il manico, su cui si trova la tastiera e che termina con la paletta (dove la chitarra viene accordata), e poi appunto la cassa di risonanza, in legno, con una gran buca centrale che serve ad amplificare il suono delle corde. Ai modelli di chitarra classica si accompagna la chitarra barocca, sua antenata, la chitarra folk, la chitarra elettrica, la chitarra resofonica, la meno conosciuta.

Imparare a suonare la chitarra

Si comincia dalla postura, dal sapiente uso delle mani, dalla conoscenza delle “posizioni” e degli accordi, gli spartiti e l’improvvisazione, insomma chi più ne ha più ne metta. Tutto dipende dalle nostre conoscenze di base: esistono mille e mille modi di imparare a suonare la chitarra, a piccoli passi a casa di amici, con lezioni private di un maestro o un professore di musica, seguendo qualche corso a distanza, magari anche su YouTube. Ma non c’è niente di meglio, è il nostro consiglio, di un bel corso di chitarra, face to face con il maestro di musica.

Corsi di chitarra classica a Brescia

Oggi cominciamo dalle basi, appunto: abbiamo selezionato alcune delle più note accademie o scuole di musica di Brescia che offrono corsi di chitarra classica. In ordine sparso: Accademia internazionale di chitarra in Contrada San Giovanni (telefono 339 3419799), Studio Musica in Via Agostino Gallo (telefono 346 4773975), Cfm Scuola di musica in Via Baisnizza (telefono 335 7079790), MusiClub Brescia in Via Montesuello (telefono 328 7255781).