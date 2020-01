Meningite, c'è il quinto caso: gravissimo un sedicenne di Castelli Calepio

Febbre alta, difficoltà respiratorie, stato soporoso. Nel pomeriggio di ieri, sabato 4 gennaio, un ragazzo di 16 anni è stato ricoverato presso l'ospedale «Papa Giovanni XIII» di Bergamo: si tratta del quinto caso di meningite registrato nell'ultimo mese.

Il giovane abita a Castelli Calepio, a pochi chilometri da Predore, dove abitava Marzia Colosio, la donna di 48 anni deceduta al Civile di Brescia nella giornata di venerdì. Proprio a Castelli Calepio la donna (originaria di Villongo) lavorava. Il sedicenne è stato immediatamente portato in terapia intensiva, è intubato e si trova in condizioni molto gravi. Poco dopo il suo arrivo in ospedale, gli esami di laboratorio hanno confermato che si tratta di meningite.

Il giovane al momento sarebbe la quinta persona colpita da meningococco dopo Veronica Cadei (deceduta il 3 dicembre) e Marzia Colosio, le due vittime, un'altra studentessa 16enne e un operaio 36enne di Villongo, ammalatisi e ormai guariti, fuori pericolo.