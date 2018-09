Finti controlli per l'emergenza-polmonite: due arresti

Dieci colpi. Nonostante le continue campagne di prevenzione, sui giornali e sulle tv locali, due uomini hanno tentato addirittura almeno una decina di colpi, tutti a danno di anziani. Il pretesto utilizzato per farsi aprire è quello fornito dall'emergenza-polmonite che sta tenendo col fiato sospeso diversi Comuni ormai da oltre tre settimane.

Il primo caso è stato segnalato il 10 settembre in città, in via Moncenisio, dove le vittime sono stati due coniugi novantenni allarmati dai finti tecnici che hanno detto di voler controllare i rubinetti dell'acqua, per poi convincere gli anziani a mostrare dove conservavano i preziosi. Il secondo colpo nella Bassa, a Orzinuovi, dove è stata rubata una prestigiosa collezione di orologi assieme a molti altri gioielli (bottino ricchissimo, circa 100mila euro).

Da lì in poi, altri colpi, a Mazzano e nel resto della provincia, fino al fermo di due italiani da parte dei carabinieri della compagnia Brescia. I due malviventi non sarebbero nuovi a colpi del genere: i militari stanno indagando per rintracciare altri eventuali vittime.