Lavori quasi terminati, il 14 novembre apre la nuova Coop

Fra un paio di settimane ci sarà una nuova apertura di supermercato in città, ma si tratterà solamente di un trasferimento. Dopo le polemiche in Loggia per il via libera a due nuovi discount in via Nicolini (Aldi) e via Zara (Lidl), è ormai pronto il nuovo supermercato Coop situato nel quadrilatero compreso tra via Dalmazia, via Salgari, via Corsica e via Don Bosco, nell'area degli ex Magazzini Generali. L'anticipazione sul quotidiano Bresciaoggi.

In seguito alla chiusura dell'ipermercato situato all'interno del centro commerciale Elnos, i dipendenti rimasti senza occupazione sono stati temporaneamente dirottati in via Corsica e in via Mantova. Fra un paio di settimane, il 14 novembre (salvo imprevisti), inaugurerà il centro commerciale "Nuovo Flaminio", e contestualmente il nuovo supermercato Coop dove saranno riallocati i 64 dipendenti.