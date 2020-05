Coronavirus: traslochi e ristrutturazioni, cosa si può fare dopo il 4 maggio

Abbiamo già affrontato il tema delle ristrutturazioni al tempo del lockdown: fino a un paio di settimane vigevano importanti limitazioni, che nella pratica consentivano solo interventi di urgenza o per l’installazione e la manutenzione di impianti elettrici, elettronici, idraulici, di riscaldamento e per la distribuzione di gas. Ma non è mai stato vietato, invece, organizzare e programmare una qualsiasi ristrutturazione anche da casa, magari approfittando di quelle aziende che non hanno mai chiuso e che hanno proseguito l’attività in smart working. E' bene ricordare, comunque, che dal 4 maggio non ci saranno limiti ai lavori dell'edilizia, pobblici e privati.

Ristrutturazione e trasloco

Ma c’è dell’altro: oltre alla ristrutturazione, è possibile portare a termine un trasloco? Andarsene di casa per trasferirsi in una nuova abitazione, appena acquistata o appena affittata? Di certo sconsigliato nel pieno dell’emergenza sanitaria, tra marzo e aprile, ora invece possibile pur nel rispetto delle limitazioni dei vari Dpcm (e delle ulteriori ordinanze regionali lombarde), tra cui ad esempio l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione individuale come guanti e mascherine.

Trasloco e lockdown: tutte le norme

Con l’evolversi del lockdown, nelle ultime settimane, sono cambiate anche le disposizioni in merito al trasloco. Come ricorda Confcommercio, già nell’elenco delle attività consentite negli allegati del Dpcm del 10 aprile scorso sono incluse le attività relative al trasporto di merci su strada, ai servizi di trasloco in generale e ai servizi di trasloco per imprese o famiglie, comprese le operazioni di smontaggio e rimontaggio dei mobili.

Lo stesso discorso viene ovviamente ribadito e ampliato nel Dpcm del 26 aprile scorso, i cui effetti saranno reali ormai tra poche ore, a partire da lunedì 4 maggio e fino al 18 del mese, in attesa di ulteriori disposizioni anche sulla base dell’andamento della curva dei contagi (che in Lombardia, purtroppo, sono ancora tanti).

Ditte di trasloco a Brescia

