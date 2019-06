L'abito giusto per esaltare la silhouette femminile

Ogni donna è bella, bellissima. E ogni donna ha le sue misure, le sue forme: ognuna a modo suo, come è giusto che sia. Ma quando si parla di silhouette, da sempre il mondo della moda ricorre a delle specifiche categorie: sono così tante, e ampie, da fare in modo che ognuna possa (più o meno riconoscersi). Il che può diventare una comoda “scorciatoia” anche quando si tratta di fare shopping: impararare a conoscere il proprio corpo, e le proprie forme, può aiutare a fare la scelta giusta. Anche e soprattutto adesso, con il sole caldo dell'estate e le giornate che si allungano: e anche e soprattutto adesso è importante scegliere un look che favorisca la propria bellezza ed esalti i tratti naturali del corpo.

L'abbiamo già scritto, giusto un attimo fa: ogni fisico è differente e ogni donna ha bisogno di un vestito in grado di valorizzarlo. Ecco perché è davvero importante capire com'è fatta la propria silhouette. Come detto, esistono alcune categorie “semplici” che al loro interno però racchiudono buona parte delle “variazioni sul tema” del fisico femminile. Come riporta Foggiatoday.it, ne possiamo considerare cinque: forma a triangolo, a triangolo invertito, a rettangolo, a clessidra e a O (esatto, come la lettera).

Silhouette a forma di triangolo

La geometria, come la matematica, non è un'opinione. La silhouette a forma di triangolo si caratterizza da spalle abbastanza strette, una vita “piuttosto definita” e i fianchi più accentuati del seno. L'obiettivo pratico è dunque quello di riequilibrare la figura, spostando l'attenzione sulla parte superiore del corpo: tra gli abiti adatti (e consigliati) quelli con taglio ad A, ma non troppo aderenti, o abiti da sera con rouches e volant sul seno, e ancora abiti lunghi in stile impero. Mai fasciare troppo i fianchi, bene invece abiti con ampie scollature a V sulle spalle o sul décolleté, oppure bustini attillati con gonne ampie.

Silhouette a forma di triangolo invertito

Vedi sopra: la geometria non è un'opinione. La silhouette a forma di triangolo invertito si caratterizza con seni prosperosi, un bacino più stretto e gambe sottili. Il consiglio è quello di puntare su abiti in grado di ridurre visivamente l'ampiezza delle spalle e del petto. Meglio dunque un bel vestito che sia stretto nella parte superiore, e più ampio sui fianchi: sempre in una logica di riequilibrare la figura. Altri consigli: un abito con scollatura chiusa e una gonna voluminosa, oppure un abito con bustino e forma a cuore.

Silhouette a clessidra

E' forse questa la silhouette più classica, quella che nel mainstream è considerata la più vicina ai canoni di bellezza femminile. Il tema è proprio questo: fianchi e seni pronunciati, la vita stretta. Insomma, il classico “vitino”, ma che può diventare il vero punto di forza e per questo deve essere valorizzato nel miglior modo possibile. Consigli utili: abiti con svolli morbidi a V, abiti cosiddetti “a sirena”, in generale vestiti che avvolgano il corpo e accompagnino le (belle) forme. Bocciatissimi invece gli abiti con trame troppo aderenti, o vestiti dal taglio cosiddetto “dritto”.

Silhouette a rettangolo

Quarta e penultima categoria: la silhouette a rettangolo. Si caratterizza con un busto minuti, i fianchi stretti e poco seno. Tradotto vuol dire un fisico asciutto e slanciato, tipico di chi fa sport: bene allora gli abiti lunghi con la parte superiore aderente e una gonna sfiancata e svasata, così da “spezzare” la figura. Obiettivo dichiarato: enfatizzare il punto vita così da attirare lo sguardo verso l'alto, e quindi scollature a V, abiti senza spalline, gonne non troppo corte che mettano in mostra le gambe.

Silhouette a O

La silhouette a O (esatto, come la lettera) si caratterizza per le gambe magre e slanciate, ma allo stesso tempo seno e fondoschiena “importanti”, con una vita non troppo definita. Da evitare dunque vestiti che stringano troppo la vita, o scollature troppo attillate o “pompose”. Meglio abiti e gonne con ampio spacco, per risaltare le gambe, e scollature a V ma senza esagerare. Obiettivo dichiarato: allungare la silhouette per creare un effetto più “affusolato”.

Abiti su misura a Brescia

Ma se le lunghe giornate di shopping, comunque, non hanno portato a niente di buono, perché non tentare allora la via degli abiti su misura? Tra sarti e negozi specializzati anche l'offerta bresciana non è niente male. Su tutti consigliamo la giovane stilista gardesana Valentina Bazoli, titolare tra l'altro dell'innovativo marchio BeCu, Unconventional Wear: la sede legale è in Via Mantova a Lonato, per informazioni info@becu.it oppure 339 2496419. Questi altri voti noti della sartoria, ma a Brescia città: Boninsegna Sartoriale in Via Crocifissa di Rosa (telefono 030 6375431), Sartoria Venturini in Via Gasparo da Salò (telefono 030 3752274), Sartoria La Modifica in Via della Ziziola (telefono 030 3531553).