Tignale: spettacolo Zanzanù

Uno spettacolo itinerante alla scoperta della storia di Zanzanù, il più celebre bandito del seicento gardesano!



Giovanni Beatrice detto Zanzanù è una figura entrata da secoli nell’immaginario folklorico gardesano: catturato e ucciso a Tignale nell’estate del 1617, il celeberrimo bandito del Lago, capace di tenere testa alla Serenissima per oltre quindici anni, ha alimentato sin da subito la produzione di miti e leggende sulle sue gesta. Ma qual è la realtà dietro a questa narrazione? Chi era l’uomo oltre il bandito? E chi furono gli uomini che posero fine alla sua vita? E per quale motivo?



A queste domande risponderà lo spettacolo teatrale “Zanzanù. La battaglia di Tignale”, in programma il prossimo 17 settembre, in doppia replica (ore 18.30 e 21.00) presso il Santuario di Montecastello di Tignale (BS). Lo spettacolo è organizzato dal Comune di Tignale e vedrà protagonista la compagnia teatrale L’Archibugio di Lonigo (VI), realtà specializzata in produzioni a carattere storico.



INFO E PRENOTAZIONI: 036573354