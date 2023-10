“In ogni senso me”: Stefano Senese al Teatro Sant’Afra di Brescia

Dalla sinergia tra l’autrice napoletana Maria Pia Lombardo e l’attore Stefano Senese, residente a Picedo di Polpenazze del Garda, dopo un anno di lavoro prende luce il progetto “In ogni senso me”, uno spettacolo teatrale divertente rivolto a tutta la famiglia tra canto, musica e danza, alla scoperta dell’anima di Napoli, città senza tempo dai mille colori. Situata sull'omonimo Golfo e dominata dal Vesuvio, la città partenopea e le sue strade sono un mondo a parte, dove la natura, gli usi, i costumi millenari e la storia si intrecciano continuamente dando origine ad una città simile ad un essere "vivo" e danzante.

Lo spettacolo

Una corrispondenza che si ritroverà, sabato 21 ottobre alle ore 21, nel Teatro Sant’Afra di Brescia, nella figura del protagonista del recital, Stefano Senese, nelle vesti di Stefanuccio o' Scugnizzo contrapposte di volta in volta a quelle di Stefano l'Elegante, insieme alla Scugnizza Nanà (Ilaria Damini), in un confronto all’ultima battuta che conquisterà il cuore del pubblico sulle note di Gennaro Ferraro alla tromba, Daniela De Mattia voce e cori, Luca Floris alla chitarra, in un omaggio al cantautorato italiano.

Sul palco si esibiranno anche i ballerini della Scuola di Danza Unconditional Dance Lab Napoli diretta da Anna Bonetti, con le esibizioni di Vincenzo Cerullo, Monica Anzalone, Marco Keolo Myers, Tina Iorio e Susy di Marino, in un’escalation di performances emozionanti dirette dalla regista e coreografa Kristina Ricciardi.

Lo spettacolo è prodotto dalla Sciò Eventi con il supporto di Cantine Avanzi, Carni Equine Gallina 2.0, Marelli Prodotti Ittici, Bar Sport di Lonato. Appuntamento alle ore 21 al Teatro Sant’Afra: biglietti ancora disponibili sul circuito mailticket.it.