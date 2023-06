Rezzato: Cavacadabra

Domenica 18 giugno, Cavacadabra per il Finissage di Glocal Emotion, l'esposizione collettiva "open-air" promossa e organizzata dal Consorzio Marmisti Bresciani in collaborazione con Accademia di Belle Arti SantaGiulia. Cavacadabra è un progetto realizzato da Dorothy Bhawl al fine di unire il teatro oscuro di avanguardia alla musica empirica di sperimentazione. L’esibizione avrà inizio alle 18, culminando alle ore 22 con una rappresentazione tragica teatrale che si intreccerà con la musica fino ad arrivare alle 24, ora di chiusura dell’evento.

Si alterneranno in ordine sparso i seguenti gruppi: Euypnos, Wk569, Elephant… Elephants In Slow Motion, Ale Obsidian. Alle 22.00 andrà in scena Antioche Tambre Tambre, poeta ecclettico che si muoverà liberamente all'interno degli spazi potenti e magici offerti da Cavacadabra, sezionando, scomponendo e ricomponendo la parola, partorita da visioni talvolta oniriche, talvolta non sense, accompagnato da sonorità disturbanti ed eccentriche.