Ospitaletto: portami via musical

Riprende dopo la pausa pasquale la tournée 2023/24 della compagnia Ado&Gio dell'oratorio PioX di Castenedolo, 12 le date previste fino alla chiusura nel mese giugno 24.



Dopo le entusiasmanti repliche Sold Out presso il Teatro Sicomoro di Montirone ed il Teatro San Faustino a Sarezzo, la compagnia attende suo pubblico sabato 20 Aprile h 20:45 presso il Teatro Agorà di Ospitaletto. Il progetto Ado&Gio si colloca fortemente all’interno della proposta ludico, educativa ed esperienziale dell’Oratorio PioX di Castenedolo (BS).



Ado&Gio compie quest'anno 25 anni di attività, collocandosi nel panorama delle compagnie amatoriali oratoriane come una delle più longeve e "produttive".



Il Cast, composto da 43 ragazzi e da 13 giovani componenti il gruppo staff, costituisce una carovana di 56 persone che si muove per la provincia di Brescia con l'intento di promuovere i talenti del cast ed il proprio vissuto. Dopo una lunga battuta di arresto causa Covid la compagnia ha ripreso le attività con un nuovo prodotto intitolato "Portami Via" che ha la maturità, il peso e la robustezza della ripartenza.



"Portami via" è la storia di uno scontro, violento e adolescenziale, fra due bande di ragazzi che si contendono il quartiere dove abitano. Durante una festa, tra due dei componenti delle due bande rivali, scoppierà la scintilla, che si tramuterà in un amore inscindibile. Amore naturalmente non supportato dai rispettivi gruppi, che, guidati da un odio che sa solo distruggere, si affronteranno gravemente, accompagnando lo spettatore ad un finale aperto che inviterà il pubblico a porsi la domanda sul significato più profondo di "Portami Via". La storia narra di un amore difficile. L'Amore è Bene. L'uomo sbaglia, compie errori e spesso anche errori gravi, a volte imperdonabili e incancellabili, ma il Bene Salva, il Bene è Speranza e direzione anche ove sembra perdersi i significato della vita stessa.



Gallery