Brescia: Le mille bolle magiche

“Le Mille Bolle Magiche” è un grande family show dedicato a tutta la famiglia. Evento patrocinato dal Comune di Brescia. Le Bolle di Sapone ne sono le protagoniste in tutte le loro forme più spettacolari, divertenti e coinvolgenti.

Si potranno ammirare composizioni di bolle coloratissime di ogni forma, bolle giganti e giochi di bolle che meritano di essere visti. Il pubblico non sarà solamente passivo spettatore, ma i bambini saranno coinvolti e potranno essere chiamati sul palcoscenico per vivere direttamente l’esperienza di “entrare in una Mega Bolla”, “vivere l’emozione di una nevicata di bolle sul palco”, “giocare in platea con gli altri bambini”.

Il finale si presenta altamente spettacolare con il “Bubble Laser Show” dove tutto il pubblico in platea sarà circondato da migliaia di bolle di sapone.