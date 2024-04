Botticino: Lùmina, la magia delle maschere mute

Il quarto appuntamento in programma per la Stagione 2024 del Teatro Centro Lucia sarà per il 13 aprile alle ore 21:00 con lo spettacolo di maschere mute “Lùmina”, portato in scena da Claudia Sorrentino e Lorenzo Marchi.



Lo spettacolo a cura di Synchro Teatro, scritto e diretto da Roberta Sciortino e Lorenzo Marchi, vede in scena un pittore e la sua musa rappresentata dalla luna, alla quale, spinto dall’amore che nutre verso di lei, dedica costantemente i suoi quadri.



L’anziano uomo ha la passione per la pittura e ogni notte dipinge la sua amata luna riempiendo la casa di quadri monotematici, la sua è quasi un’ossessione che vuole condividere con gli eccentrici personaggi che ogni tanto interrompono la sua routine quotidiana.



Ma la sua artistica ossessione viene inaspettatamente interrotta da un'avventura che trasformerà completamente la sua esistenza. Attraverso il suo prezioso telescopio, il pittore e il pubblico assistono ad uno spettacolo stupefacente, che dissolverà il confine tra sogno e realtà: la luna diventa tangibile, commovente, viva.



Condotto in un magico valzer, notte dopo notte, in un gioco senza tempo, il pittore si prepara a compiere un omaggio “speciale” alla creatura che ha ispirato la sua esistenza.



Si “racconta” della vita e della morte con la passione, la dolcezza e l’ironia di chi non parla ma usa il linguaggio universale del corpo per trasmettere messaggi silenziosi ma pieni di energia emotiva.



Una storia struggente e divertente allo stesso tempo, dove il pubblico sarà catturato dai delicati gesti degli interpreti, dai costumi, dai giochi di luce e dai suoni che porteranno lo spettatore in un’atmosfera oltre la realtà, dove ognuno potrà abbandonarsi alle proprie emozioni istintive, scalfendo l’armatura da adulti che quotidianamente si è obbligati a indossare.



La meravigliosa e secolare magia delle maschere teatrali, riproposta in chiave moderna, darà vita ad una “favola senza parole e senza tempo” adatta a qualsiasi tipologia di pubblico.



Costo biglietti: € 18,00 intero - € 15,00 ridotto (residenti a Botticino, under 13 e over 65)