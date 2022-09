Botticino: Giampaolo Morelli in "scomode verità e 3 storie vere"

Dopo la pausa estiva si riapre il sipario al Teatro Centro Lucia di Botticino e ad inaugurare la Stagione Teatrale 2022/2023 sarà Giampaolo Morelli, che domenica 18 settembre alle ore 21:00 porterà in scena il suo spettacolo “Scomode verità e 3 storie vere”.



Scritto dallo stesso Morelli e da Gianluca Ansanelli, “Scomode verità e 3 storie vere” è un monologo attraverso cui l’attore si racconta al suo pubblico.



Le scomode verità sono un sunto delle nostre debolezze umane, un compendio di tutti i tic, le manie, gli slanci e le ossessioni del nostro vivere quotidiano.

A volte si tratta di fulminanti considerazioni, quasi degli aforismi in grado di fotografare la realtà sotto una luce nuova o paradossale, altre volte invece le riflessioni si fanno più discorsive e articolate o magari intime e profonde, come nel caso delle 3 storie vere citate nel titolo, ovvero tre aneddoti di vita vissuta che offrono al pubblico un ritratto inedito e confidenziale del noto attore.



Ad accompagnare Morelli ci sarà sul palco il Maestro Sergio Colicchio, che traccerà la colonna sonora del brillante e irriverente one man show.

Attore, sceneggiatore, conduttore televisivo, scrittore e regista, Giampaolo Morelli ha raggiunto la sua notorietà con l’interpretazione dell’Ispettore Coliandro, dove è protagonista dell’omonima serie televisiva; tra i suoi lavori principali per il grande schermo ha preso ruolo in “South Kensington”, “Mine vaganti”, “Smetto quando voglio – Masterclass” e “Smetto quando voglio – Ad honorem”, “A casa tutti bene”, “L’agenzia dei bugiardi”, “Ma cosa ci dice il cervello”, “C’era una volta il crimine” e “7 ore per farti innamorare” (tratto dal suo omonimo romanzo e di cui ne è anche regista).