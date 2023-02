Per il terzo anno consecutivo sarà la Danza, in tutte le sue espressioni, la protagonista di una serata al teatro centro Lucia.

Sabato 4 marzo alle 21 andrà in scena la terza edizione di “Botticino Danza Festival”, uno spettacolo nato per dare spazio e visibilità alla Danza, che spesso viene considerata la Cenerentola delle Arti.

Il Festival darà la possibilità ai ballerini di esibire talento e dedizione, frutto di ore di allenamento passate nelle Scuole di Danza, grazie all’aiuto di insegnanti che mostreranno la loro professionalità e creatività nel dar vita a coreografie emozionanti e coinvolgenti.

Il progetto, ideato e diretto da Stefania Negroni (direttrice e insegnante della scuola di danza S.N. Dance Studio di Mazzano) in collaborazione con il Teatro Centro Lucia di Botticino, ha proprio come scopo quello di mostrare il fine stesso della danza che attraverso l’esibizione e l’espressione degli artisti porta alla condivisione di momenti emozionanti, toccanti e ricchi di significati.

Lo spettacolo vedrà esibirsi i ballerini delle seguenti scuole di danza: Art & Dance Studio (Sarezzo), Centro Danza A. Settura (Manerbio), Centro Danza Davoli (Lumezzane), Centro Danza Thiene (Vicenza), Il Contrattempo – Urban Department (Botticino), Klas Studio (Brescia), Master Academy (Castenedolo), Scuola Danza Classica e Moderna Pontevico, S.N. Dance Studio (Mazzano), Studio Danza Chiari (Chiari), Studio Danza En Dehors (Brescia).

Ingresso: € 10,00 adulti; gratuito per bambini under 6.

Per informazioni e prenotazioni chiamare o inviare un messaggio su WhatsApp al 340 3913752.