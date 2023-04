Prezzo non disponibile

La Sarnico Lovere Run è una corsa unica nel suo genere perché si svolge sulla strada che costeggia il lago d’Iseo. Il tragitto, infatti, è stato pensato per esaltare la bellezza degli scorci lacustri della sponda bergamasca, che si susseguono rapidamente, sottolineandone colori, vegetazione e fauna.

Si terrà domenica 23 aprile 2022 e partirà da piazza XX Settembre a Sarnico, attraversando poi Predore, Tavernola Bergamasca, Riva di Solto e Castro, fino all’arrivo al Porto turistico di Lovere, uno dei borghi più belli d’Italia.

IL PROGRAMMA



SABATO 22 APRILE

ore 14.30 – Sarnico – Stadio Comunale – Kids Run – gare riservate ai bambini.

Ritrovo/Iscrizioni ore 14.00 presso la Pista di Atletica a Sarnico.

L’iscrizione è gratuita. Divisione in categoria in base all’età.

Inizio gare alle ore 15.00. Premiazioni al termine delle gare.

DOMENICA 23 APRILE

ore 09.10: Riva di Solto – Partenza non competitiva da Riva di Solto a Lovere (6 km)

ore 09.30: Sarnico – Partenza competitiva (25,250 km)

ore 12.00: Lovere – Porto Turistico – Premiazioni

LUNEDI’ 24 APRILE

ore 09.00: Lovere Piazza XIII Martiri – Partenza motonave per Montisola

ore 09.45: Montisola – Corsa con i Campioni 9K

ore 11.30: Montisola – Partenza Motonave per Lovere

IL PERCORSO

Lo start della corsa è in Piazza XX Settembre a Sarnico, centro turistico lacustre che poggia all’estremità meridionale della sponda occidentale del lago d’Iseo, una delle perle della Lombardia, capace di attirare ogni anno migliaia di appassionati di sport, natura, arte e benessere.

Il percorso non presenta grande dislivello, è piuttosto pianeggiante; il primo paese che si incontra dopo Sarnico è Predore, da cui bene si può osservare la sponda opposta, quella bresciana, con l’approdo e il lungolago di Iseo.

26 km per chi corre la gara competitiva e 6 km, con partenza da Riva di Solto, per la corsa non competitiva.

L’arrivo è al Porto Turistico di Lovere, uno dei borghi più belli d’Italia, capace di affascinare con i suoi stretti vicoli, le strade che si intrecciano all’interno, i magnifici palazzi e la sua piazza che ricorda un anfiteatro aperto sulla natura.

RITIRO PETTORALE