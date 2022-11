"Frantoio aperto" alla Cooperativa agricola di San Felice

Torna l'atteso appuntamento con "Frantoio aperto", la giornata tutta dedicata all'olio extravergine di oliva made in Garda della Cooperativa agricola di San Felice (nota anche come La Verità), in Via delle Gere sulla strada per Portese, dove tra l'altro è operativo il frantoio più grande della Lombardia.

Porte aperte domenica 13 novembre dalle 11 alle 18, ingresso libero. Sono previsti assaggi, degustazioni e abbinamenti, il battesimo della nuova annata di olio (in corso gli ultimi giorni di raccolta) e visite guidate per conoscere dal vivo il lungo cammino che dall'oliva, appena raccolta, porta in tavola il pregiato "oro verde" gardesano.

Per informazioni 0365 62341 oppure oliofelice.com: "Vi faremo degustare i sapori del nostro territorio - è l'invito della Cooperativa agricola di San Felice, aperta dal 1946: oggi conta più di 380 soci - e scopriremo tutta la bellezza dell'olio extravergine di oliva e del Garda Dop".