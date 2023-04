Salò: alta cucina e solidarietà con Chefs for Life

“Il riflesso delle stelle", la prima serata della stagione 2023 di Chefs For Life, si terrà il 26 aprile all’Antica Cascina San Zago a Salò (via del Colli 54) sarà l’occasione unica di sedersi al ristorante stellato che non c’è e provare i piatti di alcuni tra gli Chef più strepitosi d’Italia tutti insieme, ma non solo.

Il format sarà quello delle grandi occasioni, con l’aperitivo servito dalle ore 19.30 e la cena di gala a partire dalle 21.00, e la serata sarà scandita da performance artistiche di livello internazionale curate dal Club La Fayette di Belgrado e animato dalla presentazione del matador della TV del Gambero Rosso, il mitico Bekér Fabrizio Nonis. A lui anche l’onore di battere un’asta solidale con in palio la maglia del n° 2 di Tennis del mondo, Alexander Zverev, appositamente dedicata all’evento. I

l tennista tedesco infatti, oltre ad essere un campione fortissimo, è affetto da diabete di tipo 1 ed è molto attivo nella sensibilizzazione del pubblico su questa malattia e con il suo supporto ha voluto ribadire quanto siano importanti la diagnosi precoce e una corretta educazione fin dalla prima infanzia per poter avere una vita non solo normale, ma super! Infatti, come è noto, parte del ricavato della serata verrà devoluto a Sostegno70 (www.sostegno70.org), associazione presieduta da Patrizia Pappini e composta da genitori i cui figli sono affetti dal diabete di tipo 1, una forma di diabete che si manifesta prevalentemente in età pediatrica. Una malattia per cui la formazione – anche in sede scolastica - e l’impostazione di una corretta alimentazione sono fondamentali nell’ottica di un’autonomia di gestione della terapia insulinica da parte dei diretti interessati, per garantir loro il maggior benessere possibile.

Ritorniamo ora alla cucina e agli Chef, grandissimi protagonisti della serata, per ricordare che la brigata sarà guidata un host chef d’eccezione: Massimiliano Alajmo, che dirigerà magistralmente un’orchestra di gusto che lascerà gli ospiti senza parole: Gennaro Esposito, Ezio Marinato, Philippe Léveillé, Toma? Kav?i?, Loretta Fanella, Peter Brunel, Alessandro Breda, Alberto Quadrio, Massimo Fezzardi, Roberto Rossi, Gianluca Tomasi, Giuliana Germinasi, Debora Vena, Fabio Mazzolini, Antonella Varese, Luca Zuterni, Alberto Riboldi, Tommaso Pardo, Alberto Bertani, Cesare Rizzini, Milos Savic, Diego Fiorenzano, Renato Flaborea, Antonio Follador, Giovanni Gandino, Ljubica Komlenic, Carlo Bresciani.

Il costo della serata per i privati è di euro 300 e per le aziende di euro 500 per ogni ospite. Per info e prenotazioni scrivere a angela.tirana@wewe.agency o chiamare il numero +390305780128.