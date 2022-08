Riva di Solto: 2.500 lumini sul lago

Indirizzo non disponibile

Sul Lago d'Iseo, a Riva di Solto, 2.500 fiammelle sono pronte a galleggiare sull'acqua, per il tradizionale appuntamento in programma per la festa di San Rocco (c'è anche la sagra con stand gastronomico, aperto dalle 19).

Nella serata di oggi, martedì 16 agosto, i lumini colorati saranno prima portati davanti al lungolago su barche di legno, poi saranno fatti galleggiare per dar vita a un entusiasmante e variopinto spettacolo.

L'evento si terrà dopo la messa nella Parrocchiale di San Nicola, in programma alle 21: la 'cerimonia' dei lumini servirà per accompagnare il Santo al pontile davanti alla chiesa, poi la processione proseguirà – sulle note della Banda della Collina – fino al pontile davanti al campeggio Trenta Passi, dove poi si terrà la benedizione finale.