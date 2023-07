Solidarietà vista lago con la Festa del Volontario di Manerba

Ormai imperdibile appuntamento dell'estate gardesana, torna nel weekend la mitica Festa del Volontario di Manerba, organizzata dall'associazione Valtenesi Soccorso. La festa è in programma venerdì 28 e sabato 29 luglio, come sempre al campo Rolli di Via del Rio: ingresso libero, porte aperte già dalle 19.

La Festa del Volontario

Ricco il menu per affamati e curiosi: l'immancabile spiedo bresciano (anche per intolleranti al lattosio), e ancora polenta, salamine, tagliata, contorni e dolcetti, vini della Valtenesi, birre freschissime e tanto altro. Musica, maestro: venerdì 28 la serata di Radio Rete Azzurra con i deejay Joele, Danil One, Martin e Tanela, sabato 29 serata latina con Leo Cubana & Luca. Per i più piccoli, animazione e divertimento garantiti grazie all'associazione Meraki.

Nel pieno spirito del motto dei volontari soccorritori, ovvero "Aiutaci ad aiutare", il ricavato della festa verrà destinato all'acquisto di una nuova ambulanza dedicata ai trasporti sanitari. Un motivo in più per non mancare.