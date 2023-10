La Cena dal mondo dell'associazione Maddalina

È davvero l'ultimo giorno – si va verso il sold out – per partecipare alla Cena dal mondo organizzata dall'associazione Maddalina: è la terza edizione della cena multiculturale di beneficenza il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza per attività solidali (partecipare costa 50 euro, per info e iscrizioni ass.maddalina@gmail.com oppure su Whatsapp al 347 7477152).

La Cena dal mondo

L'appuntamento è fissato per sabato 7 ottobre (al via dalle 19) alla Cascina San Zago di Salò: a guidare le cucine ci sarà il mitico padrone di casa, lo chef Carlo Bresciani che coordinerà le pietanze di una decina di cuochi di diverse nazioni e ristoranti. Un viaggio enogastronomico dal Giappone alla Palestina, passando per l'Africa, lo Sri Lanka e altro ancora.

Questi alcuni dei ristoranti che hanno aderito all'iniziativa: Il Warna (cucina dallo Sri Lanka), Dukka (Palestina: nella foto alcuni piatti del ristorante, ndr), Taj Mahal (India), Niominka (Senegal), HantaYo (Messico), Artemis (cucina persiana). Il tutto innaffiato dai vini della Cantina Marsadri di Puegnago, storica azienda vitivinicola nostrana attiva dal lontano 1879 e tutt'ora gestita dai discendenti del suo fondatore.