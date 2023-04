Villa Carcina: mostra fotografica "pregiudizio ovale"

Pregiudizio Ovale è l’inedita mostra fotografica di Massimiliano Ferrari dedicata alle donne del Rugby che verrà inaugurata a Villa Glisenti, a Villa Carcina (BS), il prossimo 15 aprile 2023. Le storie che Massimiliano ci propone sono quelle di dieci donne che hanno nel rugby la loro passione e che per questa passione sono etichettate, giudicate, quasi condannate da una serie di luoghi comuni sedimentati nel tempo e di cui, in modo consapevole o meno, tutti noi siamo stati almeno una volta se non colpevoli, per lo meno conniventi.

Il rugby è infatti considerato uno sport “da maschi”, perché è rude, duro e le donne che lo praticano sono ritenute inadatte, fuori posto, prive di quella femminilità che, nel pensiero comune, dovrebbe caratterizzare sempre e comunque una donna. Massimiliano ci fa incontrare queste dieci donne che vivono la passione del rugby come atlete, allenatrici, arbitri. E, nel contrapporre il loro ritratto in tenuta sportiva con le immagini in cui ne coglie e ne valorizza, in studio o in un contesto ambientato, l’eleganza, la femminilità, il fascino, la sensualità, ce le fa conoscere sotto due diverse rappresentazioni. Ci suggerisce che si può essere rugbiste e femminili, guerriere e affascinanti nello stesso tempo.

Ma soprattutto ci invita ad andare oltre: oltre le apparenze, oltre i nostri pensieri, oltre i luoghi comuni, oltre le convenzioni. Ogni uomo e ogni donna sono, prima ancora della divisa o del vestito che indossano, persone che portano dentro di sé un mondo interiore unico, fatto di sogni, di passioni, di sentimenti, di aspirazioni, di convinzioni. Riconoscere che esiste questo mondo e rispettarlo è il primo passo per eliminare ogni pregiudizio e creare i presupposti per costruire una comunità umana in cui ciascuno possa sentirsi fino in fondo sé stesso. Come le donne protagoniste di questa mostra. La mostra si terrà nella sede prestigiosa di Villa Glisenti, a Villa Carcina (BS), ed è patrocinata dal Comune di Villa Carcina, dalla Comunità Montana della Valle Trompia e dal Museo Nazionale della Fotografia. Apertura al pubblico nei giorni 15, 16, 22, 23 aprile dalle 15:00 alle 19:00 Apertura straordinaria venerdì 21 aprile dalle 18:00 alle 21:00. Vernissage venerdì 15 aprile alle ore 16:00.