Sarnico: mostra "Da Monet a Warhol"

Indirizzo non disponibile

Dal 19 maggio al 3 settembre 2023, la Pinacoteca G. Bellini, ospiterà la mostra “Da Monet a Warhol” con capolavori della Johannesburg Art Gallery.

Sessanta opere, tra olii, acquerelli e grafiche, ripercorrono oltre un secolo di Arte Internazionale, attraverso i suoi maggiori interpreti, da Courbet a Corot, da Monet a Degas, da Rossetti a Van Gogh, da Picasso a Bacon, da Lichtenstein a Warhol e molti altri, opere dalla metà del XIX secolo fino al secondo Novecento.

L’esposizione ricorda Nelson Mandela (1918-2013), a 10 anni dalla scomparsa, storie di filantropia e apartheid.



Curatore: Simona Bartolena

Conservatore: Massimo Rossi

BIGLIETTI

Intero: € 12,00

Ridotto: € 10,00 (over 65 e studenti)

Under 14 e scuole: € 5,00

Famiglia (2 genitori con figli fino a 14 anni): € 25,00

Soci APS Il Ponte: € 5,00

Gratuito (under 6, giornalisti con tesserino, persone con disabilità)

Visite guidate

-Sabato e domenica (ore 10.30 e 15.30): € 8,00 + costo del biglietto (min. 5 persone)

-Visite in chiusura del Museo (dopo le 19.00): € 90,00 per gruppi di min 15 persone + costo del biglietto