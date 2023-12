Roncadelle: a Elnòs shopping la mostra fotografica "di sguardi e di persone”

Elnòs shopping inaugura “Di sguardi e di persone”, la mostra fotografica promossa da Fondazione Provincia di Brescia Eventi per raccontare e valorizzare il territorio bresciano. Presenti all’inaugurazione della mostra la Presidente della Fondazione Provincia di Brescia Eventi, Nicoletta Bontempi e il curatore del progetto, Alessandro Boccingher.

La mostra, che rimarrà in esposizione fino alla fine delle festività natalizie presso il primo piano del Meeting Place di Roncadelle, rappresenta un estratto dell’omonimo progetto, precedentemente ospitato a Palazzo Martinengo. Attraverso gli scatti presentati, i visitatori del Meeting Place avranno l’opportunità di conoscere le bellezze del paesaggio bresciano in tutte le sue sfumature, valorizzate attraverso lo sguardo e la sensibilità di figure di spicco della fotografia contemporanea. Nel dettaglio, le aree del territorio immortalate sono la città di Brescia, il Lago di Garda, il Lago di Iseo e Franciacorta, la Pianura Bresciana, La Valle Camonica, la Valle Sabbia e la Valle Trompia.

Gli scatti esposti fanno parte del progetto “La Provincia dei Tesori” di Visit Brescia, e sono stati realizzati da fotografi a cui hanno dedicato pagine importanti testate internazionali, come National Geographic, The New York Times, The Guardian e Vanity Fair: Andrea Frazzetta, fotoreporter; Andrea Pistolesi, fotografo di viaggi e natura; Amanda Ronzoni, fotoreporter; Davide Monteleone, fotografo e artista visivo; Paolo Petrignani, fotografo documentarista; Daria Addabbo, fotoreporter; e Nadia Shira Cohen, fotogiornalista.

Osservatori privilegiati della realtà che li circonda, i sette fotoreporter di livello internazionale, vincitori del prestigioso premio fotografico World Press Photo, hanno interpretato la bellezza, la cultura e l’umanità della città e della provincia di Brescia, raccontandole al pubblico attraverso un punto di vista diverso ed emozionante.

“Siamo orgogliosi di ospitare nel nostro Meeting Place questo bel progetto, dedicato alla valorizzazione del territorio bresciano. La collaborazione sinergica con Fondazione Provincia di Brescia Eventi ci offre una nuova occasione per mettere i nostri spazi al servizio della cultura e delle comunità locali. L’esposizione fotografica ‘Di sguardi e di persone’ porterà certamente valore aggiunto alla visita dei nostri ospiti, nella stagione delle feste, offrendo uno sguardo d’autore sulle bellezze paesaggistiche della provincia che ci accoglie”. – dichiara Giovanni Umberto Marzini, Meeting Place Manager di Elnos Shopping.

“Il fotografo, osservatore privilegiato della realtà che lo circonda, è un interprete attraverso il cui sguardo possiamo rileggere il mondo. La mostra propone un punto di vista diverso sulla città e sulla provincia raccontando la bellezza e l’emozione che questo territorio sa regalare” - sottolinea Nicoletta Bontempi, Presidente di Fondazione Provincia di Brescia Eventi, - promuovendo il turismo in provincia di Brescia attraverso l’esperienza della scoperta”.

“Il diverso approccio alla fotografia di ogni autore e l’eterogeneità della provincia di Brescia, dalle pianure alle vette passando dai laghi, rendono questa mostra ricca di spunti in un doveroso omaggio nell’anno di “Bergamo Brescia Capitale della Cultura 2023” - aggiunge Alessandro Boccingher, curatore della mostra fotografica “Di sguardi e di persone”, già curatore con Agenda7 e Foto Officina del progetto di promozione turistica del 2022 La Provincia dei Tesori” di Visit Brescia.