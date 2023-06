"La passeggiata della linea": a Salò 100 protagonisti del disegno contemporaneo

La Civica Raccolta del Disegno di Salò – una tra le più prestigiose collezioni di opere su carta in Italia – compie quarant’anni, e celebra l’importante anniversario con la mostra “La passeggiata della linea. 100 protagonisti del disegno contemporaneo”. Curata da Lisa Cervigni e Anna Lisa Ghirardi, con Federica Bolpagni, l’esposizione propone una selezione di 110 opere su carta, realizzate dai grandi autori dal Novecento ai giorni nostri.

La mostra

Partendo dalla citazione di Paul Klee, che interpreta il disegno come l'arte di condurre una linea a fare una passeggiata, il progetto espositivo allestito al piano terra del MuSa - Museo di Salò - articola un’ideale “passeggiata del punto” che diventa progressivamente linea e segno, disegno e movimento, gesto, delineando una panoramica in cui si trovano rappresentate le principali correnti e stagioni storico-artistiche novecentesche. Dalla figurazione all’astrazione, dall’informale alla sintesi progettuale, dalla materia alla sublimazione di quest’ultima in parola e quindi concetto: le diverse sezioni allestite lungo le sale e i corridoi del Museo salodiano restituiscono le sfaccettature di una produzione artistica cangiante, sulla scorta del rinnovamento dei linguaggi stilistici e dell’incalzare delle vicende storiche vissute dai protagonisti.

La mostra è aperta fino al 7 gennaio 2024. Sarà visitabile fino al 30 settembre dal martedì alla domenica dalle 10 alle 20: per il mese di ottobre dalle 10 alle 18, da novembre a gennaio solo nei weekend (venerdì, sabato e domenica) dalle 10 alle 18. Ingresso 9 euro, ridotto 7 euro, ridotto ragazzi e scuole 5 euro: per informazioni e prenotazioni gruppi info@museodisalo.it oppure 338 336451. Sabato 17 giugno (ore 18) e domenica 18 giugno (ore 11) è in programma "Una passeggiata insolita", ovvero visite guidate speciali con le curatrici (prenotazione obbligatorio allo 0365 520533).

Le tecniche

La varietà delle tematiche affrontate coincide con quella di tecniche e materiali adottati. Grafite, pastelli, matite, acquerelli, china e inchiostri - talvolta con interventi pittorici che mitigano il confine tra disegno e pittura - ma anche tecniche miste e collage, sino all’assenza completa del segno, inghiottito dalla materia. La collocazione delle opere attraverso le sale rinuncia al criterio cronologico e predilige quello tematico, lasciando spazio a collegamenti ed associazioni. Il visitatore è così chiamato a stabilire un dialogo libero e personale, evocato da colori, segni, tracce e citazioni. Non si offrono spiegazioni didattiche da manuale, ma pagine da interpretare, con un bagaglio che può essere diversificato da fruitore a fruitore. Il lettore più curioso proseguirà la propria passeggiata autonomamente, portando con sé suggestioni e rileggendo le carte oltre l’uscita del museo. Il catalogo sarà un utile strumento di approfondimento.

Gli autori in mostra

Carla Accardi, Natale Addamiano, Afro Basaldella, Vincenzo Agnetti, Arcangelo, Agostino Arrivabene, Vasco Bendini, Valentina Berardinone, Giorgio Bertelli, Renato Birolli, Alighiero Boetti, Arturo Bonfanti, Clara Bonfiglio, Maurizio Bottarelli, Luigi Broggini, Corrado Cagli, Giuseppe Capogrossi, Aldo Carpi, Alik Cavaliere, Mino Ceretti, Pietro Coletta, Gianni Colombo, Pietro Consagra, Pirro Cuniberti, Dadamaino, Enrico Della Torre, Fulvio Di Piazza, Filippo De Pisis, Maurizio Donzelli, Piero Dorazio, Gianfranco Ferroni, Giosetta Fioroni, Lucio Fontana, Attilio Forgioli, Franco Francese, Antonella Gandini, Lino Gerosa, Giandante, Domenico Gnoli, Nedda Guidi, Piero Guccione, Renato Guttuso, Marco Jaccond, Eduard Habicher, Paolo Icaro, Angelo Landi, Massimo Levati, Osvaldo Licini, Carlo Lorenzetti, Piero Manai, Pompilio Mandelli, Giacomo Manzù, Andrea Mariconti, Vittorio Matino, Gino Meloni, Fausto Melotti, Franco Meneguzzo, Marco Mirzan, Albano Morandi, Ennio Morlotti, Antonio Mottolese, Anton Zoran Muši?, Giulia Napoleone, Mario Nigro, Nunzio, Claudio Olivieri, Claudio Parmiggiani, Pino Pascali, Remo Pasetto, Tullio Pericoli, Piero Pizzi Cannella, Concetto Pozzati, Mario Raciti, Regina, Bepi Romagnoni, Romolo Romani, Mimmo Rotella, Nicola Samorì, Antonio Sanfilippo, Antonio Scaccabarozzi, Emilio Scanavino, Livio Scarpella, Mario Schifano, Mario Sironi, Atanasio Soldati, Giuseppe Spagnulo, Graham Sutherland, Orfeo Tamburi, Tancredi Parmeggiani, Giorgio Tentolini, Armando Tomasi, Jorrit Tornquist, Ernesto Treccani, Valentino Vago, Tino Vaglieri, Grazia Varisco, Emilio Vedova, Claudio Verna, Alberto Viani, Gianfranco Zappettini.