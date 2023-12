Passo del Maniva: visita al presepe nel bunker

Al Passo del Maniva, presso la Croce, dal 23 dicembre al 7 gennaio sarà possibile visitare il presepe nel bunker della Prima Guerra Mondiale, allestito per il Natale dalla sezione di Brescia dall'Associazione Nazionale Alpini. Non sarà necessaria la prenotazione per l'accesso; le visite si svolgeranno dalle 10 alle 16.