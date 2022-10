Brescia: mostra sinonimi e contrari

Sabato 22 ottobre ore 18 presso lo Studio Mercerie di via Trieste 17/L inaugura la mostra Sinonimi e contrari, con Dora Creminati e Laura Pedizzi.



“Chi disegna sa che non sono importanti solo le forme delle figure che si vogliono rappresentare, ma anche quelle intrappolate tra due figure distinte: le sagome che si creano nei vuoti di spazio tra una linea e l’altra.

In Sinonimi e Contrari il protagonista è proprio questo spazio, quello che separa due stili apparentemente distinti, per trovare nel mezzo le figure nascoste.”



Dora Creminati nata nel 1975, si diploma a Milano all’Accademia di Belle Arti di Brera nel 1999 in Scenografia.

Illustratrice, docente e artista visiva. Contorni marcati, linee morbide, colori decisi danno vita ad una banda di personaggi provocatori che ironizzano su se stessi prendendosi sempre sul serio. Piccoli siparietti che si aprono all’improvviso. Lo spazio, quasi senza profondità, rappresenta mondi atemporali che fuggono dalla realtà in cui siamo obbligati a sopravvivere.



Laura Pedizzi, classe 1986, dopo la laurea magistrale in marketing management e grazie ad un confronto con artisti dell’illustrazione editoriale, ha approfondito il suo interesse per le tematiche della comunicazione nel campo del figurativo. L'artista ha partecipato a diverse mostre e progetti in Italia e all'estero. Impegnata principalmente nell’indagine del tema psicologico, attraverso le sue opere cerca di instaurare un dialogo empatico con lo spettatore. I soggetti oscillano tra ritratto e autoritratto, anche se perdono ogni connotato biografico per farsi anonime, impersonali sagome iconiche.



