Brescia: mostra il mondo immaginario

Sabato 10 giugno ore 18.30 presso lo Studio Mercerie di via Trieste 17/L inaugura la mostra il mondo immaginario, con Davide Sforzini e Laura Pedizzi.



Davide Sforzini - Le notti di luce sono opere in nero nelle quali l'inchiostro calcografico si spacca, grazie a reazioni chimiche, per rivelare la luce. Nell'ombra di una notte interiore si aprono spiragli di vita che ribolle pronta a rivelarsi in potenza. Nei Tentativi abitati in paesaggi casuali, la sperimentazione con diversi componenti minerali racconta del rapporto intimo con la ricerca attraversata dalla presenza casuale di insetti che, minimi difensori dell'esistenza, riportano al mondo, alla vita, all'instintiva grandezza dell'essere.



Laura Pedizzi - Un processo inconscio, il flusso di idee si trasferisce disordinatamente dalla matita alla tavola e si riordina in geometrie controllate, tinte piatte e razionali, trasformando il rumore dei pensieri in un apparente e ideale silenzio.

Uno spazio tra il pieno e il vuoto, senza punti di riferimento, nel quale anche l’individuo come persona è solo suggerito. Corpi senza volto, tra sogno e realtà, colti in bilico, tra un equilibrio di presenza e assenza, che ci aprono ad un racconto intimo e raffinato.



visitabile anche il :

14 giugno 10.00 - 12.00

15 giugno 10.00 - 12.00

17 giugno 15.00 - 18.00





info@laurapedizzi.com