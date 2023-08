"Sorsi di Parole": una Degusta-colazione sull'Isola dei Conigli

Domenica 27 agosto è l'ultimo giorno per prenotare un posto alla “Degusta-colazione” in programma sabato 2 settembre, all'alba, sull'Isola dei Conigli di Manerba: è l'appuntamento conclusivo del percorso di degustazioni itineranti “Sorsi di Parole”, che anche quest'estate ha fatto registrare il tutto esaurito.

La "Degusta-colazione"

Info e prenotazioni al numero 324 596682 oppure via mail a info@prolocomanerba.it: il programma prevede il ritrovo alle 5 al porto Torchio, l'arrivo sull'isola in barca e poi alle 6 il via alla Degusta-colazione. Ci saranno musici, artisti e cantastorie, ma soprattutto i prodotti tipici locali, una colazione gourmet, i vini del Consorzio Valtenesi, un (quasi) inedito gelato al chiaretto. In caso di maltempo l'evento sarà posticipato a domenica 3 settembre.

“L'evento è stato concepito per coinvolgere tutti i sensi – spiega Sara Franzoni, presidente della Pro Loco di Manerba –: l'udito, la vista, il gusto e l'olfatto si fonderanno con i paesaggi e gli istanti in cui la luce incanta l'anima, nutrendo lo spirito con un'esperienza straordinaria che lascerà un'impronta indelebile nella vostra memoria. Tutto questo nel cuore del lago di Garda, in un ambiente magico, circondati da prelibatezze locali. Preparatevi a ricordi indimenticabili”.

La Degusta-colazione è promossa e organizzata da Comune e Pro Loco, oltre a numerosi partner tra cui Manerba Servizi Turistici, Associazione Meraki, Consorzio Valtenesi, Gruppo Alpini Manerba, Camping San Biagio e numerose realtà dell'artigianato e del commercio locali.