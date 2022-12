Brescia: tutti gli eventi del giorno dell'Immacolata

Continua "Buon Natale Brescia", il palinsesto natalizio della città che, superate tutte le restrizioni, torna nella sua veste più tradizionale con eventi diffusi nelle piazze e vie della città.

Giovedì 8 dicembre, in piazza Vittoria, si terrà "L’ho fatto tutto io", mostra-mercato di artigianato artistico, a cura dell’Associazione Le Fate Ignoranti.

All’oratorio del quartiere San Bartolomeo, alle 15.30 andrà in scena uno spettacolo di magia col mago Fabix.

In piazza Loggia (portico Monte di Pietà) alle 16, per la rassegna Cantastorie a cura del Sistema Bibliotecario Urbano, si terrà "La regina carciofona", racconto dedicato ai più piccoli per vivere il clima natalizio e riflettere sui temi della pace, della solidarietà e del rispetto e della fiducia nelle diversità.

Alla stessa ora andranno in scena due spettacoli per bambine e per bambini: “Munuscolo” di Reverie Teatro in piazzetta Pallata e “Burattini in carne ed ossa” di Circolino Teatro al Quadriportico di piazza Vittoria.

Inoltre, sempre alle 16, in corso Zanardelli si esibiranno le scuole di musica della città e della provincia (l’orchestra della Scuola Media a Indirizzo Musicale Smim di Flero, l’orchestra delle classi terze della Scuola Primaria di Poncarale, l’orchestra delle classi quinte della Scuola Primaria di Poncarale, il coro Un cuore di voci).

Infine, uno spettacolo musicale itinerante coinvolgerà corso Zanardelli, piazzetta Sant’Alessandro, piazzetta Vescovado, piazzetta Tito Speri, corso Palestro e piazzetta Michelangeli mentre spettacoli di magia e giocoleria riguarderanno piazzetta Sant’Alessandro, piazzetta Vescovado, piazzetta Tito Speri, corso Palestro e la Pallata.

In piazzetta Michelangeli, sempre alle 16, si terrà Artcore Crew, performance artistica e musicale a tema natalizio della crew bresciana Artcòre, associazione culturale no profit fondata nel 2015 e formata da ragazzi con età compresa tra i 20 e i 30 anni, nata con l’intenzione di creare una scena dove tutti i giovani seguendo i loro “canali” d’espressione (writing, skating, scelte visive, coreutiche…) possano esprimersi e trovare spazio, raccontando un vissuto che si trasforma in arte, musica e cultura.

Dalle 16 alle 24, in vicolo Due Torri, in via Milano 140, in contrada del Carmine, in via Nino Bixio e in piazza Rovetta, continua E-Ventum - Festival delle luci d’artista. E-ventum si pone l’obiettivo di neutralizzare ogni distanza tra artista e fruitore, entrambi attori sul terreno comune dello spazio urbano. Cinque installazioni di light art realizzate da quattro artisti per trasformare il quartiere Carmine in un museo luminoso a cielo aperto, modificando l’ambiente e la percezione dello spettatore grazie a opere in grado di coinvolgere il pubblico in un’esperienza sensoriale, che può essere letta come un moderno concetto di sublime, capace di innalzare l’animo del pubblico provocando sentimento.

La giostra dei cavalli d’epoca e la pista del ghiaccio in piazza Mercato saranno disponibili fino al 6 gennaio. La giostra dei cavalli d’epoca sarà aperta dalle 14 alle 19 nei giorni feriali e dalle 10 alle 20 nei giorni festivi mentre la pista del ghiaccio aprirà dalle 14.30 alle 20 nei giorni feriali e dalle 10.30 alle 23 in quelli prefestivi e festivi, considerando come festivi anche tutti i giorni compresi tra il 23 dicembre e il 6 gennaio.

Per la giornata di oggi, infine, è previsto il biglietto unico per il trasporto pubblico urbano.