Con l’allegra melodia dell’iconica canzone natalizia, “The dream is now forever”, è iniziata così la ventesima edizione di Gardaland Magic Winter – l’appuntamento invernale del Parco che proseguirà fino all’8 gennaio 2023 – che affascina grandi e piccini con i suoi show, la sua magica atmosfera natalizia e una serie di coinvolgenti momenti da vivere con gli affetti più cari.

“È stata una lunga stagione piena di soddisfazioni”, afferma Sabrina De Carvalho, AD Gardaland. “Abbiamo infatti, raggiunto i dati di affluenza registrati nel 2019 e adesso concludiamo con la ventesima edizione di Gardaland Magic Winter.”

LE NOVITÀ

Tante le novità di questa ventesima edizione di Gardaland Magic Winter, a partire dagli allestimenti in ottica green: molte le aree impreziosite con decorazioni naturali, realizzate con rami provenienti dalla potatura di Abies Nordmanniana (Abete del Caucaso), operazione necessaria per favorire la crescita e fortificare questi alberi. Non mancano anche i classici alberi di Natale, tutti rigorosamente veri e destinati, alla fine dell’evento, ad essere ricollocati e accuditi per arrivare al Natale prossimo ancora più rigogliosi.

Lo scopo che infatti Gardaland si è prefissato per questo Magic Winter è di sensibilizzare tutti i Visitatori sull’importanza della sostenibilità ambientale e di trasmettere ai suoi Ospiti più piccoli valori quali la cura, l’amore e la grande pazienza che la natura richiede.



L’ingresso al parco è caratterizzato da La Foresta di Ghiaccio, un tunnel di 30 metri creato con rami di salice sbiancati e illuminati con effetti di luce che conduce i visitatori dall’orologio floreale fino alla Piazza Medievale. Un luogo magico, dove la luce la fa da padrona e le parole della canzone di Natale – fedelmente riprodotte su un tappeto che fa da guida - cullano l'immaginazione. Al calare della sera, La Foresta di Giaccio si veste di ancor maggior magia grazie alle mille luci che si riflettono nelle grandi sfere argentate accompagnando gli Ospiti alla fine della giornata.

Da non perdere la rivisitazione della Foresta Incantata, che per l’occorrenza è diventata Il Bosco degli Gnomi, un percorso interattivo ed educativo nato con l’idea di trasmettere, tramite l’esperienza, il gioco e la magia il valore del rispetto della natura. I piccoli Ospiti – passando attraverso diversi ambienti fatti a misura di gnomo, sono stati accolti da gnomi magicamente cresciuti per la speciale occasione, che li hanno guidati tra fiabe, magie e aneddoti per insegnare loro l’importanza del nostro pianeta. Il percorso si è poi concluso con un piccolo dono “naturale” per i presenti, in ricordo di questo incontro speciale e di quanto appreso sull’importanza dell’ambiente che ci circonda.

Le novità continuano anche al Cinema 4D con The Polar Express 4D Experience - il celebre film natalizio targato Warner Bros - capace di incantare grandi e piccini con l’avventuroso viaggio verso il regno di Babbo Natale. Tutti gli Ospiti avranno la sensazione di essere a bordo del famoso treno con destinazione Polo Nord per un viaggio alla scoperta di sé stessi, come il piccolo protagonista, che mostra ai presenti quanto la meraviglia della vita non svanisca mai per chi crede ancora nella magia del Natale.



Durante Gardaland Magic Winter, inoltre, i Visitatori presenti hanno potuto scoprire – primi fra tutti - dove sorgerà Jumanji-The Labyrinth: la novità 2023 basata sulla popolare serie cinematografica Jumanji, campione di incassi, di Sony Pictures. Un'esclusiva e divertente esperienza che, a partire dalla prossima primavera, permetterà a tutti di sperimentare l’avventuroso mondo di Jumanji in un modo completamente nuovo.

Anche nel periodo natalizio, i più coraggiosi avranno la possibilità di godere del brivido di una corsa su Raptor, su Oblivion e sulle altre attrazioni adrenaliniche del Parco. Avvitamenti, rotazioni a 360° e ripide discese ma anche viste mozzafiato sul vicino Lago di Garda sono davvero ancor più coinvolgenti se intervallati tra uno spettacolo indoor e una pausa super golosa. Non mancano, infatti, chioschi che propongono i tipici sapori del Natale con biscotti natalizi dalle forme più iconiche, candy mallow e cioccolate calde da assaporare magari accanto al braciere.

IL MAGICO APPUNTAMENTO CON BABBO NATALE

Imperdibile, durante Gardaland Magic Winter, l’incontro con Babbo Natale!

Appuntamento dunque al Magico Villaggio, una bellissima baita di montagna ricca di sorprese, profumi ed esperienze dedicate al Natale. I piccoli Ospiti sono accolti all’esterno con una copiosa nevicata e – non appena entrati nella stanza dei dolci – da un piacevole profumo di deliziosi biscotti. Il percorso prosegue poi verso la fabbrica dei giocattoli dove trenini, bambole, pupazzi e tanti altri giochi rapiscono la curiosità di ogni Visitatore. Via libera poi alla fantasia e alla personalizzazione della propria letterina che i bambini posso consegnare direttamente a Babbo Natale in persona, pronto a raccogliere i desideri di tutti e a scattare una magica foto nel ricordo di questo incontro speciale.



IL LIVE MUSICAL E I MEET & GREET

Dopo il grande successo ottenuto, torna – anche per questa edizione 2022 - l’appuntamento presso Gardaland Theatre con Il favoloso Emporio di Natale – il live musical condotto da un’orchestra dal vivo di 16 persone – vincitore del premio “Migliore show indoor” dei Parksmania Award 2022, il prestigioso riconoscimento internazionale che viene assegnato ogni anno dalla testata giornalistica Parksmania.it ai parchi divertimento italiani ed europei che si sono maggiormente distinti durante la stagione per le iniziative nel settore amusement.

Proseguendo la giornata all’insegna della magia e delle emozioni, non mancano anche i Meet & Greet con la simpatica mascotte Prezzemolo e i suoi amici: Aurora, Ti-Gey e Bambù al Teatro della Fantasia e con la famosa e divertente maialina Peppa Pig nella sua colorata casa. Due incontri speciali che esaudiscono i sogni dei piccoli di casa.

LO SHOW SOTTO L’ALBERO

Gran finale della giornata, allo scoccare delle ore 18:00, imperdibile è l’appuntamento in Piazza Jumanji, la piazza ospita infatti un albero naturale del peso di oltre 4.000kg sotto il quale sorge il palco dello show “Santa Claus is coming to Gardaland”.

Prezzemolo, Aurora, i cantanti e i ballerini ogni sera coinvolgeranno tutti i presenti nell’accensione dell’albero con un corale countdown e saluteranno tutti i visitatori con un augurio di buon Natale accompagnati da scenografici ed emozionanti fuochi d’artificio.

Gardaland Magic Winter proseguirà nel lungo ponte dell’Immacolata dall’8 all’11 dicembre, il 17 e il 18 dicembre, il 24 dicembre e poi ininterrottamente dal 26 dicembre all’8 gennaio e sarà aperto dalle ore 10:30 alle 18:00.

Per tutto il periodo natalizio un biglietto combinato permetterà l’accesso al Parco, a Gardaland SEA LIFE Aquarium - l’acquario tematizzato che per l’occasione si veste ancor più di magia con la possibilità di scrivere “immersi sott’acqua” e fra oltre 5.000 creature marine la propria letterina a Babbo Natale e prepararsi al Natale con un make-up da sogno - e alla Miniland di LEGOLAND - l'area interamente tematizzata che riproduce in scala i monumenti più belli d'Italia con oltre 4 milioni di mattoncini LEGO.

Per maggiori informazioni su pacchetti, abbonamenti e orari di apertura consultare il sito gardaland.it.