Domenica 3 dicembre, dalle 10 alle 20, a Passirano sono in arrivo i tradizionali Mercatini di Natale, con la musica e il divertimento di Missin' Gospel, Orchestra Clandestina, Banda di Passirano, Dafne e Il Teatro Che Non C'è. Non mancheranno punti ristoro e giochi per i più piccoli.