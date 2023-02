Palazzolo sull’Oglio: Svuota armadio, vestiti in cambio di buoni spesa

La promozione solidale Svuota armadio arriva al centro commerciale Europa di Palazzolo Sull’Oglio: due giorni in cui i clienti potranno portare i loro indumenti usati e ricevere in cambio buoni spesa. Nella galleria del centro, infatti, sarà presente per tutto il weekend (dalle 10 alle 19, la postazione Svuota armadio. Si potranno portare indumenti usati in buono stato, puliti e lavati (esclusi scarpe, borse, coperte e intimo): il personale li peserà e regalerà ai clienti buoni spesa

da 10 euro, per donazioni da 5 a 10 Kg di indumenti;

da 15 euro, per donazioni da 10 a 15 Kg di indumenti

da 20 euro, per donazioni oltre i 15 kg

Tutti gli indumenti raccolti verranno donati all’associazione benefica locale Mercatino delle donne di marzo - Movimento cooperativo Palazzolese. Nicola Gioglio, direttore del centro commerciale, ha così commentato: "Siamo felici di adottare questo format che unisce la promozione del centro commerciale a finalità solidali. La promozione solidale rafforza il legame con il territorio palazzolese e valorizza il lavoro quotidiano dei commercianti del Centro, che non è stato facile durante e dopo la pandemia”.

Il progetto “è gestito da Max Marketing, storica agenzia promozionale bresciana guidata da Massimiliano Ferrari.