La Fiera di Orzinuovi compie 75 anni. Tre quarti di secolo in cui l’economia, la cultura e le comunità della pianura si sono riunite con successo in questo tradizionale appuntamento. L'evento è in programma dal 31 agosto al 4 settembre: ospiterà diverse aree tematiche, settori tradizionali e nuovi settori mai considerati in precedenza.

La 75esima edizione è dedicata al valore dell'energia applicata in ogni campo, dall’agricoltura al commercio, dall’artigianato ai settori in evoluzione della vita socio-economica nazionale e internazionale.

Queste le aree tematiche: agricoltura e zootecnia, artigianato e commercio, auto e motori, florovivaismo, piazza del gusto, cosmesi, energia, convegnistica, arte, cultura e spettacolo.

Lunedì 4 settembre, alle 22, è previsto un grande spettacolo pirotecnico, allo stadio comunale di via Brunelleschi.