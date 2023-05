Lovere: mercatino de “Gli ambulanti di Forte dei Marmi”

Domenica 4 giugno 2023, dalle 8.00 alle 19.00, presso il Porto Turistico di Lovere, si terrà il mercato degli Ambulanti di Forte dei Marmi: un evento di qualità con abbigliamento, borse, scarpe, cashmere, biancheria, bijoux e arte fiorentina in genere.

I famosi ambulanti toscani tornano sul Lago d’Iseo, per riportare anche qui le magiche atmosfere del Mercato del Forte, sinonimo di genuinità e qualità artigianale garantita. Tante idee per gli acquisti in un autentico spettacolo di bancarelle e di pubblico, che, non a caso, viene ormai comunemente definito “evento-mercato”. Non a caso, ormai, si parla del Consorzio “Gli Ambulanti di Forte dei Marmi” (non solo in Italia ma anche all’estero) come di una “eccellenza italiana”.

Orario continuato anche in caso di maltempo. L’evento è patrocinato dal Comune di Lovere.