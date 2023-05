Lonato: mostra - mercato "Rock&Roll week"

Sabato 13 e domenica 14 maggio 2023, la Città di Lonato del Garda ospiterà la “Rock’n Roll Week”, un evento organizzato da “Lozione” Ferdy e da Alby di “Remember Vintage”, con la collaborazione di Rachele, in arte “Lady Sissi”. La manifestazione sarà 100% tema Rock’n Roll e i partecipanti potranno assistere gratuitamente ad una serie di eventi musicali e ad una sfilata di moda vintage, durante la quale una decina di Pin Up sfileranno sul palco nella Piazza della Città.





La mostra - mercato avrà inizio alle ore 16 di sabato 13 maggio, ore 20 appuntamento con il defilé e tra un cambio e l’altro si esibirà Gaetano swing Singer che ci terrà ancorati ai mitici anni ’50, per essere successivamente proiettati nell’atmosfera “Rock'a 'Billy Roll” con la musica degli “Scramble & the Cats” di Como.





Domenica 14, invece, la mostra - mercato aprirà alle ore 10, con riapertura dell’area food alle ore 11, così che visitatori ed espositori possano rifocillarsi in attesa del concerto delle ore 20, che vedrà salire sul palco i Mucianga Rock Band: esilarante “animale” da palco scenico, il loro front man, Claudio Muciaccia, coinvolgerà i presenti con la sua chitarra volante.



Tante altre sorprese sono in “cantiere”, non resta che dare appuntamento il 13 e 14 maggio 2023 per un evento che non lascerà insoddisfatti i visitatori, che oltre ad un’esperienza musicale e gastronomica, potranno trovare qualche oggetto interessante sui banchi degli espositori presenti in piazza.