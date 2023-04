Iseo: Sbarazzo Solidale

Domenica 16 aprile dalle ore 9.00 alle ore 17.00 presso l’Area Verde alla fine del lungolago Marconi, vicino all’Ospedale di Iseo si terrà il consueto appuntamento con l’iniziativa Sbarazzo Solidale, volta a promuovere il riuso, l’economia circolare e la solidarietà concreta.

Sarà possibile trovare, in cambio di piccoli contributi, indumenti per tutte le età, oggettistica per la casa, piccoli elementi di arredo, quadri, biciclette, articoli per neonato, giocattoli e tanto altro.

I contributi raccolti attraverso l’iniziativa verranno destinati alle iniziative promosse dal Circolo ed a progetti di solidarietà in Siria e Ucraina.

In caso di pioggia l’iniziativa verrà sospesa.