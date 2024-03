Brescia: mercatino second hand di primavera

Associazione Perlar è lieta di invitarvi alla prima edizione di Second Hand di Primavera, un’iniziativa che coinvolge tutte le associazioni del territorio che si occupano di riuso, ma anche di sostenibilità sociale e ambientale. L'evento si terrà domenica 24 Marzo con inizio alle 9:30 e conclusione prevista per le 12:30 presso il Parco Pescheto, situato nel quartiere Don Bosco di Brescia dove l'associazione Perlar ha aperto da ormai tre anni Poco Conto, parco del riuso e mercatino dell’usato. Quest'anno l’associazione grazie al Bando Cariplo ha deciso di investire nella sensibilizzazione e promozione di temi quali economia circolare, riparazione e riuso organizzando eventi, laboratori e attività per coinvolgere i cittadini e le cittadine di Brescia verso la cura dell'ambiente e pratiche di consumo più consapevoli e sostenibili.



Durante l’evento, dalle 10:30 alle 11:30 è previsto uno degli ormai classici Swap Party organizzati da Poco Conto: un’occasione per scambiare vestiti e accessori che non si usano più e rifarsi così l’armadio. Per tutta la mattinata sarà inoltre presente il Ludobus della cooperativa Alchimia: un furgone colmo di giochi artigianali tipici della tradizione realizzati in legno riciclato e in materiali di riuso, adatti a bambini e adulti. E per i bambini più piccoli è previsto un laboratorio dai 5 anni in su: “Dipingere con il parco” dove i bambini raccoglieranno rametti e foglie per creazioni artistiche realizzate con pittura riciclata.



Le realtà che partecipano sono Orto siamo al verde, Parco di Piero, Bimbo chiama bimbo, La cosa giusta, Mandacarù, Caracol e Atelier Brebél.