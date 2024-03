Prezzo non disponibile

Ritorna sabato 23 e domenica 24 marzo Cioccolato sul Corso, il tradizionale evento artigianale dedicato al cioccolato d’autore, nella splendida cornice cittadina di corso Zanardelli.

Cioccolato sul Corso è la mostra-mercato del cioccolato artigianale realizzata da Comune di Brescia e Acai, l'Associazione Cioccolatieri Artigiani Italiani.

Dodici stand ospiteranno altrettanti maestri cioccolatieri, provenienti da diverse regioni quali Piemonte, Friuli-Venezia-Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia, Marche e Toscana. Porteranno a Brescia il meglio della tipicità territoriale, realizzata secondo alti standard di qualità di lavorazione e di materie prime. Il corso e le vie adiacenti saranno animati con degustazioni e intrattenimento.

Acai rappresenta prodotti di assoluta eccellenza, esclusive selezioni, perfette per essere degustate in ogni circostanza. Tutti i Maestri Cioccolatieri Acai sono a disposizione del pubblico per spiegare segreti della lavorazione, provenienza delle materie prime, caratteristiche dei diversi tipi di cioccolato e modalità di degustazione.

"Rinnoviamo l'intento e l'obiettivo di fare cultura in materia di cioccolato, facendo formazione ai nostri associati ma certamente formando, anche e soprattutto, il consumatore affinché riconosca i tratti distintivi e caratteristici di un cioccolato di qualità, di una lavorazione artigianale e di un'attenta selezione delle materie prime", ha dichiarato il presidente di Acai, Maurizio Obialero.

EVENTI E INIZIATIVE COLLATERALI

Per tutta la durata della manifestazione il corso e le vie adiacenti saranno animati da una golosa festa mentre uno scultore di cioccolato omaggerà la città con una creazione, realizzata nel corso della manifestazione. È previsto il taglio del nastro, alla presenza delle Autorità, con una simpatica barretta gigante di cioccolato.